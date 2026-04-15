Alexandre Lacazette au cœur d’une arnaque aux allocations familiales

Il s’agit d’une année record pour la Caisse nationale des allocations familiales. En effet, l’organisme qui verse chaque année près de 100 milliards d’euros d’aides à plus de 13 millions d’allocataires, affiche des résultats inédits dans la lutte contre la fraude. Selon son rapport annuel, les contrôles et enquêtes menés en 2025 ont permis de détecter plus de 508,8 millions d’euros de fraudes. Une progression portée par l’intensification des vérifications. Plus de 29,2 millions de contrôles ont été réalisés l’an dernier. Par ailleurs, un cas marquant a été révélé en mars 2025 comme l’explique Le Parisien.

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À Nice, un homme d’une quarantaine d’années a réussi à détourner 200 000 euros en utilisant de faux documents d’identité, notamment au nom du footballeur Alexandre Lacazette (actuellement en Arabie saoudite). En reprenant son nom, sa date et son lieu de naissance, il a pu monter plusieurs dossiers frauduleux, profitant du fait que la CAF ne demandait pas systématiquement de pièce d’identité physique lors des premières démarches. Mais, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. L’homme a été arrêté lors de son passage à la CAF de Nice pour se plaindre que son RSA avait été suspendu. En fin de compte, le procureur a requis cinq ans de prison ferme.