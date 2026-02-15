Al-Nassr : le retour triomphal de Cristiano Ronaldo en pleine tempête

Cristiano Ronaldo était très remonté ces dernières semaines. Très énervé par la gestion du mercato de la part des autorités saoudiennes, et notamment du transfert de Karim Benzema à Al-Hilal, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United avait même décidé de se mettre en grève. L’attaquant portugais estimait que son club d’Al-Nassr était lésé par les décideurs et avait entamé une grève pour protester. Al-Nassr a ainsi dû composer sans lui lors des dernières semaines de compétition.

La ligue saoudienne avait même dû publier un communiqué officiel : « Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive ».

Ronaldo fait déjà parler la poudre

Dans le même temps, il a fait tomber Abdullah Al-Majed, le président de son club, qui avait critiqué publiquement plusieurs joueurs, dont le Lusitanien. Et samedi, il était de retour aux affaires avec un match de championnat face à Al Fateh. Dès la 18e minute, il a fait trembler les filets, bien placé dans la surface pour reprendre un centre de Sadio Mané venu du côté gauche. Un but qu’il a célébré à sa façon, et il aura eu d’autres occasions d’ajouter des réalisations à son compteur, sans succès. Il a ensuite été remplacé en toute fin de partie sous l’ovation du public.

Retour gagnant donc, après trois matchs ratés et le brassard de capitaine au bras. De quoi garder Al-Nassr dans la course pour le titre, puisque le club de Riyad reste deuxième à un petit point d’Al-Hilal. Et surtout, un nouveau pas vers les fameux 1000 buts, son objectif ultime, lui qui a inscrit sa 962e réalisation en carrière hier. Sous contrat jusqu’en 2027, le légendaire numéro 7 a toutes les cartes en main pour y parvenir…