Le Real Madrid ne veut pas se faire doubler par l’équipe de France

Chaque jour apporte son lot de révélations dans le dossier médical de Kylian Mbappé. Touché au genou depuis le mois de décembre, l’attaquant du Real Madrid a joué plusieurs matches en serrant les dents avant de dire stop après la défaite concédée sur le terrain d’Osasuna le 21 février dernier. Depuis, les informations se succèdent. Mbappé n’aurait pas été satisfait de la gestion de son cas par les médecins du club, ce qui l’a poussé à revenir en France afin d’avoir un autre avis médical.

La suite après cette publicité

Le mystère perdure sur la gravité de la blessure de Mbappé

De l’autre côté des Pyrénées, la Casa Blanca assure que tout s’est fait sous la supervision de son staff médical, même si un doute persiste. Car les informations varient selon le degré de gravité de la blessure évoqué. À Madrid, le forfait du « Kyks » pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City demain soir est acté, mais les Merengues espèrent toujours pouvoir compter sur leur buteur numéro 1 (38 buts inscrits en 33 matches, toutes compétitions confondues cette saison) pour le match retour dans une semaine. À l’heure où certains médias indiquaient que les ligaments du genou étaient partiellement touchés, peut-on réellement revoir Mbappé sur les terrains dès la semaine prochaine ?

La suite après cette publicité

Hier, un intervenant pour le moins inattendu est venu se mêler de l’affaire, à savoir l’animateur Cyril Hanouna. Ce dernier n’est pas vraiment un spécialiste football reconnu, mais il a assuré pendant son émission que Mbappé courait un grand risque à rechausser les crampons trop rapidement. «Mbappé est venu à Paris pour avoir un autre avis. Kylian Mbappé, les informations que j’ai, c’est que son genou, c’est compliqué. Plus compliqué que prévu. Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du monde. Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen pour jouer la Coupe du monde, c’est d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Les ligaments sont touchés, je vous le dis. J’ai eu des infos d’une source médicale. Où il arrête de jouer et il fait du renforcement à fond. S’il rejoue, c’est terminé : pas de Coupe du monde pour Mbappé. Il va falloir qu’il se mette d’accord avec le Real Madrid.»

Le Real Madrid ne passera pas après les Bleus

L’animateur de TBT9 a-t-il réellement des informations ou cherche-t-il à faire le buzz ? Chacun se fera son avis, mais les médias espagnols continuent d’affirmer que le Real Madrid attend Mbappé dans une semaine. La radio Cadena SER explique que tout le monde au sein du club, y compris les autres stars de l’équipe, a compris le besoin de Mbappé de se rendre dans son pays pour soigner sa blessure. De plus, personne ne souhaite voir le Français rechuter. Mais la Casa Banca ne fera aucun cadeau. En clair, le club madrilène sait que Mbappé sera de la partie lors du prochain rassemblement de l’équipe de France aux États-Unis, en grande partie à cause des accords commerciaux passés avec Nike, l’équipementier des bleus et de leur capitaine.

La suite après cette publicité

Pour les Merengues, la donne est claire : si Mbappé part avec les Bleus aux États-Unis et participe aux amicaux face au Brésil et la Croatie, c’est qu’il est en condition de jouer avant la trêve. En clair, Madrid n’acceptera pas de préserver son joueur lors du huitième de finale retour de C1 à Manchester pour le voir jouer avec la France quelques jours plus tard. Le Real Madrid compte bien dicter sa loi dans cette affaire et il convient de rappeler que c’est lui avait eu la main quand Mbappé avait zappé les matches face à Israël et la Belgique en octobre 2024 alors qu’il était sur le pré en Liga avec son équipe.