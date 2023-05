PSG : Lionel Messi ne veut plus rejouer à Paris !

La suite après cette publicité

Le football va très vite aussi bien sportivement que dans les coulisses. Quelques heures avant la rencontre du week-end dernier entre le PSG et Lorient, le monde du football était loin de s’imaginer du séisme qui allait s’abattre sur lui. Mais voilà, une défaite à domicile et un voyage de Lionel Messi non autorisé a mis le feu aux poudres. La Pulga, quelques heures après la contre-performance parisienne face à Lorient (1-3), s’est envolé direction l’Arabie saoudite pour honorer un contrat pub en tant qu’ambassadeur du tourisme du Royaume. Mais il n’avait pas eu l’autorisation de son club alors que le groupe devait reprendre l’entraînement le lendemain.

Un comportement inapproprié pour le PSG qui a décidé de frapper fort. La direction parisienne a, en effet, pris la décision de sanctionner son joueur d’une suspension de deux semaines. Deux semaines pendant lesquelles Lionel Messi n’aura pas le droit de jouer avec le club, ni de s’entraîner et ne sera pas payé (de quoi faire économiser une belle somme au PSG). Une décision qui a eu l’effet d’une bombe et qui n’a pas manqué de faire réagir la presse mondiale en plus de sceller définitivement l’avenir du joueur. Le joueur ne prolongera pas au PSG cet été et quittera donc le club à la fin de son contrat en juin prochain. Le Barça, la MLS et l’Arabie saoudite restent à l’affut pour accueillir le septuple Ballon d’Or.

À lire

PSG : Leandro Paredes sait où il veut jouer la saison prochaine

Messi ne veut plus revenir au Parc

La suspension de deux semaines fera manquer à Messi les rencontres face à Troyes et Ajaccio. Mais il restera alors trois rencontres pour mieux terminer l’année et ramener le titre au club parisien… Du moins, en principe. Car selon les dernières informations du journal L’Equipe, Lionel Messi n’a pas vraiment envie de reporter les couleurs parisiennes et de remettre un pied à Paris. Certaines sources proches du joueur expliquent qu’il est contrarié par les récents événements et ne veut pas refouler la pelouse du Parc des Princes où il sait qu’il sera de toute façon sifflé. Et même si deux des trois derniers matches auront lieu à l’extérieur (Auxerre puis Strasbourg), LM10 pourrait décider de ne plus jouer avec le PSG.

La suite après cette publicité

Preuve de la cassure entre le club et le joueur, L’Équipe précise que le PSG n’est pas du tout fermé à cette idée. Le club de la capitale, qui ne fera pas le premier pas dans ce dossier, discutera par contre si Messi souhaite mettre un terme à son contrat avant la fin de saison. Une fin précipitée conviendrait à Paris mais aussi au joueur qui veut fuir un environnement qui lui déplaît. Mais qui dit rupture de contrat dit aussi obligations économiques, et cela aura forcément une grande place dans les négociations. Quoi qu’il en soit, Messi et le PSG, c’est bien une histoire manquée.