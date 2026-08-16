Ligue 1
Jean-Alain Boumsong quitte l’AJ Auxerre
@Maxppp
Selon les dernières informations de L’Equipe, Jean-Alain Boumsong quitte l’AJ Auxerre. Nommé entraîneur adjoint de Christophe Pelissier en mai 2025, l’ancien défenseur de l’AJA ne va pas rester au club malgré de nombreux soutiens en interne.
La suite après cette publicité
Après l’arrivée de Will Still sur le banc, Boumsong va donc quitter la formation icaunaise où il s’occupait principalement de l’arrière-garde et des coups de pied arrêtés.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer