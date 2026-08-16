Selon les dernières informations de L’Equipe, Jean-Alain Boumsong quitte l’AJ Auxerre. Nommé entraîneur adjoint de Christophe Pelissier en mai 2025, l’ancien défenseur de l’AJA ne va pas rester au club malgré de nombreux soutiens en interne.

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Après l’arrivée de Will Still sur le banc, Boumsong va donc quitter la formation icaunaise où il s’occupait principalement de l’arrière-garde et des coups de pied arrêtés.