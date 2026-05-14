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Real Madrid : Alvaro Arbeloa dément les propos de Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Alvaro Arbeloa @Maxppp

Remplaçant au coup d’envoi ce soir face au Real Oviedo (2-0), Kylian Mbappé était pourtant apte à démarrer la rencontre comme il l’a confié face à la presse. D’après l’attaquant des Bleus, Arbeloa lui aurait confié qu’il était le quatrième attaquant de l’équipe derrière Gonzalo Garcia, Vinicius Junior et Franco Mastantuono. Ce qu’a formellement démenti l’intéressé quelques minutes plus tard. En Espagne, cette succession d’échanges suscité déjà un nouveau malaise.

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«« J’aimerais avoir quatre attaquants mais je n’en ai pas, et je n’ai jamais dit ça à Mbappé. Il n’a probablement pas compris. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant. Il est clair que si je ne le fais pas jouer, c’est qu’il ne peut pas jouer. Je suis l’entraîneur, et c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. J’ai discuté avec lui avant le match. Je ne sais pas comment il a pu interpréter cela. Un joueur qui n’était pas sur le banc il y a quatre jours n’aurait pas dû être titulaire aujourd’hui. Ce n’est pas une finale, ce n’est pas un match décisif. Gonzalo a fait un excellent match l’autre jour, et nous avons un match dimanche où il sera titulaire en pointe. C’est tout. Je n’ai de problème avec personne. Je décide qui joue, et je comprends que ceux qui ne jouent pas ne soient pas contents. Je comprends que Mbappé soit mécontent de ne pas jouer, mais c’est une décision prise en fonction des circonstances. Je ne voulais prendre aucun risque en le faisant jouer trois jours à l’avance. C’était la chose la plus logique, naturelle et de bon sens à faire.»

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