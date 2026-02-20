OM : le cas Habib Beye fait déjà beaucoup parler

Il en a rêvé, l’Olympique de Marseille l’a fait. Mercredi, Habib Beye est officiellement devenu l’entraîneur de la formation phocéenne. Un rêve qu’il caresse depuis très longtemps. Il ne s’en était d’ailleurs jamais caché. En 2021, il avait avoué dans les colonnes de L’Equipe : «L’Olympique de Marseille. Le club où j’ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal.» Quand les pensionnaires de l’Orange Vélodrome lui ont proposé de prendre les commandes de l’équipe après le départ de Roberto De Zerbi, sa réponse a donc été un grand oui.

Un choix commenté et discuté

Après avoir enfin réglé ses soucis avec le Stade Rennais, le coach de 48 ans a paraphé mercredi un contrat jusqu’en 2027, lui qui va diriger son premier match ce soir face à Brest. Présenté à la presse jeudi, Beye est prêt à relever ce challenge de taille, lui qui se sait très attendu. Dès les premières rumeurs et informations sur l’intérêt des Olympiens et avant même sa nomination, des doutes sont apparus chez certains. Son manque d’expérience, ses méthodes ou encore sa forte personnalité ont été pointés du doigt. Des arguments avancés notamment par Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Et on peut dire que l’ancien joueur du PSG et de Monaco n’y a pas été de main morte.

«Encore une fois, je vais peut-être être cash. Mais Habib Beye, en quoi il a la crédibilité pour entraîner l’OM aujourd’hui ? A part le copinage… Ce copinage a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs et de certaines personnes qui occupent des fonctions dans le club. C’est que ça. C’est un bordel sans nom. (…) Excuse-moi de penser qu’Abardonado a sûrement plus de crédibilité qu’Habib Beye pour entraîner l’Olympique de Marseille sur le court terme. Plutôt que de te précipiter à faire un choix hallucinant, quand tu vois dans l’état dans lequel est le vestiaire de Rennes… Juste parce qu’il a l’étiquette du mec qui parle bien et de l’ancien joueur de l’OM… Jean-Pierre (Papin, ndlr) a plus de crédibilité !»

Un manque de légitimité et d’expérience pour certains

Un avis partagé par Johan Micoud, invité à s’exprimer sur ce sujet dans L’Equipe du Soir. «Faire partir Roberto De Zerbi pour prendre Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place, c’est un mystère. T’as un coach qui a le meilleur pourcentage de victoire de l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0 contre Paris, tu t’en sépares ? L’objectif n’est pas loin par rapport à la 3e place. T’es encore dans les clous. Même si c’est lui qui a voulu partir, tu peux le retenir et le protéger. Ta solution aujourd’hui, c’est Habib Beye, qui n’a rien fait en un an et demi en Ligue 1, avec la pression que le contexte de l’OM implique… moi ça me paraît incohérent.» Pour Eric Di Meco, interrogé dans le Moscato Show, le problème se situe peut-être ailleurs.

«Est-ce un bon choix ? En tout cas, c’est le choix voulu par Medhi Benatia, qui a les pleins pouvoirs et c’est une solution qui arrive très rapidement. Le bémol que j’avais mis quand on en a parlé, c’était comment tu peux partir de Rennes lessivé et en conflit avec tout ton vestiaire et rebondir dix jours après ? Tu peux rebondir mais comment tu veux avoir la fraîcheur pour aller dans un club qui a peut-être encore plus de problèmes que là où tu étais ? C’est tout, maintenant s’il est capable en dix jours de se refaire une santé mentale et psychologique…» Comme certains consultants, les médias, notamment régionaux, s’interrogent sur ce choix et sur la manière dont le coach de 48 ans compte relancer la machine après une grosse crise. C’est ce que se demande La Provence.

Un défi de taille

Dans un article intitulé «Beye va-t-il relancer une équipe à la peine psychologiquement ?», le média explique : «c’est généralement le premier axe de travail d’un nouvel entraîneur quand il débarque dans un vestiaire essoré par les mauvais résultats, les tensions (ou crises, la traduction marseillaise), les méthodes de l’ex-entraîneur et les manières de dirigeants qui ne passaient plus, le désamour des supporters, ou, de temps en temps, par les conflits en coulisses… Bref, Habib Beye aura du boulot sur le plan mental. Car au moins autant que tactiquement, techniquement ou physiquement, les Olympiens ont semblé surtout faillir psychologiquement ces dernières semaines. L’OM a donné l’impression de s’autodétruire, dès le coup d’envoi (Bruges, Nantes) ou en fin de match, alors que la partie semblait gagnée (PSG au Koweït, Paris FC, Strasbourg) et que des erreurs individuelles en cascade ont entraîné une panique collective.»

De son côté, Maritima écrit : «à Marseille, Beye aura pour mission de remettre en ordre de marche un groupe forcément touché par les évènements des dernières semaines (…) Alors que l’OM est 4e à cinq points de Lyon, l’objectif reste d’atteindre une place sur le podium et une qualification pour la Ligue des champions tout en menant l’équipe à la victoire en Coupe de France, ce qui serait le premier trophée de l’OM depuis 2012. Pour le jeune technicien, qui avant Rennes avait entraîné le Red Star, qu’il avait conduit de National en Ligue 2, le rebond est donc spectaculaire après une expérience correcte mais sans éclat en Bretagne. Sa communication, parfois trop confiante et trop positive, souvent très technique lorsqu’il parlait de tactique, a aussi souvent été utilisée contre lui.»

Une pression sur les épaules

Maritima ajoute : «adepte d’un 3-5-2 favorisant un jeu de possession et mettant beaucoup l’accent sur la maîtrise technique et l’intensité, il a aussi pâti de l’irrégularité des résultats de son équipe qui n’a jamais vraiment trouvé sa vitesse de croisière. Il a par ailleurs rapidement été confronté à des résistances en interne et jusque dans le vestiaire, où il a eu des rapports difficiles avec certains cadres, comme Brice Samba, Ludovic Blas ou Seko Fofana. A Marseille, Beye va désormais découvrir un environnement encore plus complexe et explosif, à l’image de la crise de ces dernières semaines. Mais il en rêvait. » Un rêve évoqué aussi par Le Phocéen, qui assure qu’il « décroche ainsi le poste le plus prestigieux de sa jeune carrière d’entraîneur.»

Il devra avancer avec une certaine pression sur les épaules. Un peu comme tous les autres entraîneurs qui se sont assis sur le mythique banc de l’OM. Et France 3 Provence n’hésite pas à lui mettre la pression d’une certaine façon. «Beye a devant lui un défi particulièrement coriace : l’ex-entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, a maintes fois pesté contre l’inconstance de l’équipe et les manquements de ceux qui, par leur expérience, sont censés porter le collectif, à l’instar de Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli ou l’international tricolore Benjamin Pavard. Au sein de l’équipe, le nouveau coach devra réussir à faire mieux à Marseille qu’à Rennes où ses résultats sont jugés pour le moins mitigés, laissant le Stade Rennais à la 6ème place du Championnat.»

Certains croient déjà en lui

De son côté, France Bleu Provence a souligné ses qualités. «L’ancien international sénégalais aura pour première mission de remettre en ordre de marche un groupe forcément secoué par les secousses de ces dernières semaines. Habib Beye connaît bien Marseille, ancien défenseur de l’OM pendant quatre saisons et 174 matchs il y a 20 ans, il a même été capitaine de l’OM. Il connaît le contexte local et unique de Marseille et du Vélodrome. D’un joueur leader, il est devenu un entraîneur avec un caractère fort, réputé dur et très exigeant avec ses joueurs. Habib Beye connaît aussi par cœur la Ligue 1. Il y a joué, il a commenté et analysé les matches en tant que consultant et vient donc de passer un an à entraîner Rennes après trois saisons au Red Star». Si certains évoquent son manque d’expérience, d’autres sont plus optimistes et veulent laisser sa chance au produit.

C’est le cas de Kévin Diaz, dans l’After Foot sur RMC Sport. «C’est la chance de sa vie. Je pense qu’il va prendre cette expérience par le bon côté parce que c’est une chance à laquelle tu ne peux pas dire non. Quand tu es un ancien joueur de l’OM et un passionné de ce club, ce n’est jamais trop tôt. Quand ça vient, il faut juste monter dans le train et se mettre dans un état d’esprit où il faut saisir sa chance (…) Je ne lui fais aucun procès en légitimité. Il a la chance aujourd’hui d’avoir cette opportunité à Marseille mais ce n’est pas qu’une chance, il a travaillé et eu des résultats avec le Red Star et Rennes, même si certains auraient aimé voir plus de choses sur le terrain.»

Ou encore de La Provence dans son édition du jour. «Cela fait-il de lui une erreur de casting, comme on l’entend déjà, parce que sa fin à Rennes a été douloureuse ? Jean-louis Gasset n’avait-il pas démissionné de son poste en Côte d’ivoire en pleine coupe d’afrique des Nations, en 2023, dans un climat hostile, avant de faire l’unanimité au Vélodrome quelques semaines après ? L’histoire de la maison ciel et blanc regorge d’entraîneurs dont les profils laissaient les supporters songeurs à leur nomination. Le Belge Éric Gerets, le Croate Igor Tudor, l’homme à la casquette Élie Baup… Ce sont souvent eux qui ont le mieux réussi et atteint leurs objectifs.» Et qu’en est-il des supporters ? Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Habib Beye aura une première occasion de mettre tout le monde d’accord ce vendredi soir à Brest. «Un premier test pour Habib Beye» et «déjà la crédibilité d’un nouveau cycle», rappelle Le Phocéen.