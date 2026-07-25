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Nice : Pantaloni savoure l’état d’esprit affiché face à l’OM

Par Sasha Nahon
1 min.
Olivier Pantaloni @Maxppp

Après la large victoire de l’OGC Nice face à l’Olympique de Marseille (3-0) en match de préparation, Olivier Pantaloni a surtout retenu les progrès de son équipe dans le jeu et l’attitude affichée sur le terrain. L’entraîneur niçois a expliqué vouloir vérifier si les principes travaillés depuis le début de la préparation étaient bien assimilés par ses joueurs. « Il y a des choses intéressantes, il y a encore beaucoup de travail pour améliorer certains points », a-t-il confié.

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L’ancien coach de Lorient s’est également montré très satisfait de l’état d’esprit de son groupe dans une rencontre au contexte particulier face au rival marseillais. « C’est important d’avoir un groupe uni, solidaire, prêt à relever des défis importants et qui ne baisse jamais les bras », a-t-il souligné, avant d’assurer que ses joueurs avaient répondu présents. S’il estime que des progrès restent à faire dans le contenu, Pantaloni se réjouit de voir son équipe avancer dans la bonne direction avant la reprise officielle. Prochain rendez cous pour les niçois le 31 juillet contre la Juventus.

Pub. le - MAJ le
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