Aurélien Tchouaméni ne veut pas rejoindre le PSG

Le Paris Saint Germain sera à la recherche de nouveaux milieux de terrain cet été. En effet, outre Verratti, aucun des joueurs présents au PSG n'a réussi à convaincre sur la durée au milieu. Le club de la capitale aurait ainsi ciblé deux internationaux français : Paul Pogba et Aurélien Tchouameni. Si le premier arrive en fin de contrat en juin, le second pourrait coûter entre 80 et 100 millions d'euros.

Cependant Le Parisien indique que le PSG n'est pas le seul club sur le dossier puisque le Real Madrid aurait déjà pris des informations auprès de l'entourage du joueur. Le quotidien francilien croit également savoir que l'actuel joueur de l'AS Monaco privilégierait un transfert à l'étranger plutôt qu'au PSG. Reste à voir si les dirigeants du club de la capitale sauront se montrer convaincants.