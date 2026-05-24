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Maroc : Mohamed Ouahbi devrait appeler Nayef Aguerd pour disputer le Mondial 2026

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Aguerd avec le Maroc laloumance

C’est la grosse incertitude autour de la sélection marocaine. Indisponible depuis plusieurs semaines après une nouvelle blessure avec l’OM, Nayef Aguerd avait décidé de retourner au Maroc pour poursuivre sa rééducation afin d’être apte à disputer le Mondial 2026. Très peu d’informations semblaient fuiter autour de sa remise en forme et certains commençaient à douter de sa présence dans la liste finale de Mohamed Ouahbi.

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Selon nos informations, le défenseur de 30 ans devrait bien disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc. Il devrait bien être appelé dans la liste de Mohamed Ouahbi pour participer à cette Coupe du Monde. Une bonne nouvelle pour les supporters marocains tant le secteur défensif peu inquiéter.

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