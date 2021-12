Premier League : Edinson Cavani sauve Manchester United à Newcastle

Alors que la Premier League est frappé de plein fouet par des cas de Covid-19 depuis la mi-décembre, Manchester United avait été contraint de manquer ses deux derniers matches à Brentford et contre Brighton en pleine période de Boxing Day. Mais à l'occasion de la 19e journée, les Red Devils retrouvaient le terrain, sur le pré du St. James' Park de Newcastle United, avec le retour notable de Varane en défense centrale et souhaitaient poursuivre leur remontée vers le Top 4. De leur côté, les Magpies, 19e de Premier League, voulaient à tout prix sortir de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Et il n'aura fallu que quelques minutes pour voir les Magpies ouvrir le score, devant leur public. Après une bonne récupération de Longstaff devant Varane, le milieu de Newcastle trouvait Saint-Maximin dans la surface, qui effaçait Maguire, avant de lâcher une belle frappe enroulée directement sur la droite de De Gea (1-0, 7e). Une entame de match parfaite pour les hommes de Howe, bien positionnés et sereins sur le plan défensif, qui auraient même pu faire le break avant que Wilson ne soit signalé hors-jeu (38e).

Manchester United s'en sort bien

Très peu dangereux en première mi-temps, Manchester United s'est enfin réveillé après la pause. Rashford obligeait Dúbravka à sortir le grand jeu (48e), avant que Ronaldo ne voie sa reprise de volée fuir le cadre (52e). Entré en jeu en cours de rencontre, Cavani ratait également le cadre, pourtant bien servi en retrait par Sancho (56e). Opposés à des Magpies décomplexés et bien organisés, les Mancuniens parvenaient à égaliser après un beau mouvement de Fernandes et Dalot, conclu par l'ex-buteur du PSG, en deux temps devant Dúbravka (1-1, 71e).

En difficulté durant toute la rencontre, les hommes de Rangnick évitent la défaite après une ultime situation et un poteau concédé (88e), mais restent à la 7e place de la Premier League derrière West Ham et Tottenham notamment. Même s'ils comptent deux matches en retard, les Red Devils restent à sept points d'Arsenal avant de recevoir Burnley, jeudi. Newcastle réalise la mauvaise opération de la soirée et ne compte qu'un point d'avance sur Norwich City, la lanterne rouge, avant un déplacement à Everton.