Nasser Al-Khelaïfi et les grands d’Europe snobent l’Arabie saoudite

Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Sergej Milinkovic-Savic, Neymar. Ces quelques noms bien connus de la scène européenne ont été convaincus par le projet de la Saudi Pro League. Acteur inattendu, mais incontournable du dernier mercato estival, le marché saoudien a braqué tous les projecteurs sur lui.

En Europe, malgré cette fuite des talents, les grandes écuries ne s’affolent pas. Grâce notamment à la Ligue des Champions, ils sont encore assurés de conserver les meilleurs joueurs de la planète. Et désormais, le temps de la riposte aux Saoudiens a sonné. Les formations du Vieux continent ne peuvent pas promettre de tels montants, mais elles ne comptent pas rester inactives.

L’Europe ne voit pas l’Arabie saoudite comme un danger

D’ailleurs, face aux tentatives d’intrusion saoudiennes, la réponse est claire. À l’heure où certains poussent pour l’organisation de la Supercoupe d’Europe en Arabie saoudite, un dirigeant d’un grand club européen a été clair. « Cette idée est complètement stupide… Si on ne respecte plus les territoires alors on peut tout arrêter, fermer l’UEFA et l’AFC. L’Arabie saoudite appartient à la confédération asiatique, point final », a-t-il indiqué à RMC Sport. Président de l’association des clubs européens (ECA), Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi réfuté l’hypothèse d’une arrivée des clubs saoudiens en Ligue des Champions.

« Je ne vois pas possible l’arrivée d’autres clubs en provenance de l’extérieur de l’Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années, mais aujourd’hui, je ne vois pas cette idée possible », a-t-il déclaré, avant de conclure. « Je ne pense pas qu’il y ait un danger. Nous croyons en nous-mêmes, nous avons la meilleure compétition au monde, les plus grands clubs du monde et surtout les meilleurs joueurs du monde. Je ne pense pas qu’il y ait un réel danger. Il s’agit de ligues différentes. » L’avenir nous dira si NAK et les grands d’Europe ont vu juste ou non.