David De Gea chambre Manchester City

Le verdict dans l’affaire du fair-play financier impliquant Manchester City continue de faire réagir dans le monde du football. Selon les informations révélées par The Athletic, les Citizens auraient été reconnus coupables de 114 des 115 infractions qui leur étaient reprochées par la Premier League. Alors qu’aucune sanction n’a encore été décidée et que le club devrait faire appel, David De Gea s’est, lui aussi, invité dans les réactions autour de cette affaire. L’ancien gardien et capitaine de Manchester United, champion d’Angleterre en 2013 avec les Red Devils, a lâché une sortie particulièrement énigmatique sur X.

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So……



Let’s talk.



How many Premier League titles have I won then? 🤔 — David de Gea (@D_DeGea) September 25, 2026

L’Espagnol a ainsi semblé faire référence aux titres remportés par Manchester City ces dernières années, tout en rappelant indirectement son propre palmarès en Premier League. « Alors, parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je gagnés ? », a-t-il écrit… Une déclaration qui intervient alors que les conséquences potentielles de ce verdict commencent déjà à agiter le championnat anglais. D’après David Ornstein, plusieurs clubs de Premier League envisageraient notamment d’engager des poursuites contre Manchester City. Affaire à suivre.