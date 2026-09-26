Menu Rechercher
Commenter 14
Premier League

David De Gea chambre Manchester City

Par Allan Brevi
1 min.
David De Gea @Maxppp

Le verdict dans l’affaire du fair-play financier impliquant Manchester City continue de faire réagir dans le monde du football. Selon les informations révélées par The Athletic, les Citizens auraient été reconnus coupables de 114 des 115 infractions qui leur étaient reprochées par la Premier League. Alors qu’aucune sanction n’a encore été décidée et que le club devrait faire appel, David De Gea s’est, lui aussi, invité dans les réactions autour de cette affaire. L’ancien gardien et capitaine de Manchester United, champion d’Angleterre en 2013 avec les Red Devils, a lâché une sortie particulièrement énigmatique sur X.

La suite après cette publicité

L’Espagnol a ainsi semblé faire référence aux titres remportés par Manchester City ces dernières années, tout en rappelant indirectement son propre palmarès en Premier League. « Alors, parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je gagnés ? », a-t-il écrit… Une déclaration qui intervient alors que les conséquences potentielles de ce verdict commencent déjà à agiter le championnat anglais. D’après David Ornstein, plusieurs clubs de Premier League envisageraient notamment d’engager des poursuites contre Manchester City. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Man City
David de Gea

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Man City Logo Manchester City FC
David de Gea David de Gea
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier