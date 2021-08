Manchester City lâche une offre surprise de 80 M€ pour Dusan Vlahovic !

La suite après cette publicité

Jeune talent de la Fiorentina depuis 2018, Dusan Vlahovic (21 ans) ne fera pas de vieux os en Toscane. Après deux premières saisons prometteuses, l’international serbe (7 sélections, 2 buts) a cartonné lors du dernier exercice de Serie A en inscrivant 21 réalisations en 37 apparitions. De quoi faire bouger les choses en coulisses.

La Viola voulait prolonger le contrat de sa pépite (qui s’achève en 2023). Mais face à l’intérêt pressant de plusieurs grands d’Europe, sans oublier la crise financière liée à la pandémie, les dirigeants florentins ont rapidement pris la décision de vendre leur joyau au plus offrant. Leur patron, Rocco Commisso, ne s’en est d’ailleurs pas caché hier.

Surenchère de City

« Si on parle d'environ 100 millions, j'y réfléchirai bien, il est inutile de le cacher aussi parce qu’il est important de le répéter, en particulier aux Florentins, que la pandémie a causé des dommages économiques considérables aux clubs et donc aussi à la Fiorentina. Donc il n’est pas possible de tourner le dos à certaines sommes », a-t-il déclaré dans des propos relayés par l’agence ANSA.

Mais alors qu’un transfert à l’Atlético de Madrid en échange de 70 M€ était évoqué, la Gazzetta dello Sport nous apprend ce jeudi que Manchester City a décidé de passer l’action. Courtisans de longue date, les Citizens auraient transmis un chèque de 80 M€ à la Viola. De quoi faire capoter le départ du joueur en Espagne ? Cela signifie-t-il que City va abandonner la piste Harry Kane face aux exigences financières très élevées de Tottenham (170 M€) ? Affaire à suivre.