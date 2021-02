Nemanja Radonjić quitte l'OM pour le Hertha Berlin

La suite après cette publicité

Comme en 2014 quand il avait rallié l'AS Rome, l'ailier serbe Nemanja Radonjić (24 ans) a de nouveau rejoint une équipe coachée par Rudi Garcia à l'été 2018, l'AS Roma. Et là encore, l'expérience n'a pas été couronnée de réussite. Après avoir participé à la Coupe du monde avec son pays, le natif de Niš a immédiatement rencontré de grosses difficultés à se fondre dans l'effectif phocéen. Trop brouillon et pas assez efficace, il n'était incapable de trouver la faille lors de son premier exercice avant de rectifier la mire la saison dernière (25 matches, 6 buts). Si l'on pouvait noter des progrès, cela n'a pas été confirmé dans la durée.

En effet depuis le début de la saison, l'ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade est loin de montrer qu'il est capable d'inverser la hiérarchie. Avec seulement 539 minutes à son actif et 15 matches, il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Un impact réduit qui a donc poussé les dirigeants de l'OM à remettre en question sa présence dans le club jusqu'à ce fatidique dernier jour du mercato hivernal. Ainsi, le Hertha Berlin a décidé de sauter sur l'occasion et a dégainé une offre.

Il rejoint un club ambitieux mais décevant

Le club qui est actuellement quinzième de Bundesliga avec 17 points est à égalité avec l'Arminia Bielefeld qui est barragiste. Une situation critique d'autant plus que l'écurie de la capitale allemande a dépensé pas moins de 150 millions d'euros en un an et demi avec les arrivées de Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Krzysztof Piatek (AC Milan), Dodi Lukebakio (Watford), Matheus Cunha (RB Leipzig) ou encore Jhon Córdoba (Cologne). À noter aussi le prêt de l'international espoir français Mattéo Guendouzi en provenance d'Arsenal.

C'est donc un nouveau renfort que s'offre l'équipe de Pal Dardai en vue du maintien. Dans un communiqué, la Vieille Dame a donc communiqué sur cette arrivée de Nemanja Radonjić. Le Serbe est donc prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 12 millions d'euros. Il portera le n° 24.