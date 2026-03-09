Andrew Robertson confirme avoir refusé d’aller à Tottenham

Pressenti pour quitter les Reds, Andrew Robertson était finalement resté à Liverpool cet hiver. Le capitaine de l’Écosse, dont le contrat se termine à la fin de la saison, a reconnu que des discussions ont eu lieu au sujet d’un possible transfert vers Tottenham, mais il a finalement choisi de rester à Anfield pour la suite de sa carrière.

«Il y a évidemment eu de l’intérêt — des discussions ont eu lieu avec les deux clubs. Mais la décision a été que je voulais rester. Je n’ai jamais cessé d’être engagé. Je suis engagé envers Liverpool depuis huit ans et demi ou neuf ans et le resterai jusqu’à ce que je ne sois plus nécessaire. Ce club m’a tout donné et j’ai tout donné à ce club», a expliqué le latéral gauche de 31 ans, conscient que son temps de jeu s’est réduit depuis l’arrivée de Milos Kerkez l’été dernier. «Quand une décision sera prise pour mon avenir, elle vous sera alors annoncée», a-t-il ajouté.