Liga : Osasuna enfonce un peu plus Alavés

La cinquième journée de Liga se poursuivait ce samedi. Alavés, toujours à la recherche de ses premiers points cette saison, recevait Osasuna, qui pointait à la 13e place au classement avant le début de la rencontre. À noter qu'El Glorioso a toujours un match à rattraper, face à Villarreal, reporté par le Conseil Supérieur des Sports espagnol à la suite de la prolongation de la trêve internationale pour les joueurs sud-américains. Jagoba Arrasate avait aligné son équipe en 4-3-3, avec notamment Moncayola, Torres et Kike Garcia titulaires. Alavés se présentait en 4-4-2 avec un duo Joselu-Sylla Diallo en attaque.

Malgré une possession en faveur d'El Glorioso, c'est Osasuna qui prenait l'avantage. Garcia sautait plus haut que tout le monde et marquait de la tête sur corner (0-1, 22e). À la suite d'une faute de main dans la surface, les Rojillos obtenaient un penalty, transformé par le capitaine Torres (0-2, 29e). Le score n'évoluait pas en seconde période et les deux équipes se quittaient sur ce score de 2-0. Les locaux restent bons derniers de Liga avec 0 point, tout comme Getafe. Lors de la prochaine journée, Osasuna recevra le Bétis Séville, alors qu'Alavés se déplacera sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Alavés

Ya tenemos 𝐗𝐈 para este #AlavésOsasuna



👥 Estos son los jugadores que ha elegido @javiercalleja_ para el retorno liguero del equipo a Mendizorrotza 👇#AlavésOsasuna #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/mHEIFlOrNR — Deportivo Alavés (@Alaves) September 18, 2021

Le XI d'Osasuna