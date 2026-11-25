Ce mercredi, on dispute la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions avec un duel entre le Lille OSC et le Bayern Munich. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Calvin Verdonk en défense. Ngal’ayel Mukau et Benjamin André composent l’entrejeu avec Nabil Bentaleb. Devant, Ayase Ueda est en attaque avec Ethan Mbappé et Hákon Haraldsson à ses côtés.

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De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jonas Urbig dans les cages derrière Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae et Hiroki Ito. Le milieu de terrain est assuré par Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović. Devant, Lennart Karl est soutenu par Konrad Laimer, Tom Bischof et Nathaniel Brown.

Les compositions

Lille OSC :

Bayern Munich :