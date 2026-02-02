Aaron Anselmino débarque en prêt à Strasbourg !

Strasbourg frappe un joli coup cet hiver avec l’arrivée d’Aaron Anselmino. Le jeune défenseur central argentin de 20 ans rejoint le RCSA sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea, après avoir été rappelé de son prêt au Borussia Dortmund. Lors de sa première partie de saison en Allemagne, Anselmino avait disputé 10 matches, marqué un but et délivré une passe décisive, confirmant un potentiel déjà reconnu malgré son jeune âge. À Strasbourg, il vient prendre la relève de Mamadou Sarr, rappelé par les Blues, et se voit offrir une vraie opportunité de s’imposer dans un onze type, après avoir longtemps été cantonné à un rôle de doublure à Londres derrière Badiasdhile, Adarabioyo, Colwill ou encore Chalobah.

Le jeune Argentin débarque dans un environnement familier et propice à son intégration. Il retrouve en Alsace un ancien coéquipier, Chilwell, et pourra compter sur deux compatriotes argentins, Joaquín Panichelli et Valentin Barco, qui l’aideront à s’adapter rapidement à son nouvel environnement. Habitué à la pression des grandes compétitions, avec déjà des expériences en Bundesliga et en Ligue des Champions, Anselmino apporte à Strasbourg un profil moderne de défenseur central : solide dans les duels, capable de relancer proprement et de se projeter vers l’avant. Sa polyvalence et sa maturité seront des atouts précieux pour Gary O’Neil, qui cherche à stabiliser sa défense afin de renforcer l’équipe pour le sprint final du championnat.

Le renfort idéal en défense pour le RCSA

Cette arrivée permet aussi au RCSA de maintenir un équilibre stratégique dans son effectif. Anselmino combine technique, densité physique et mobilité, offrant à l’entraîneur alsacien une solution différente mais complémentaire aux joueurs déjà présents dans l’axe. La concurrence interne et la pression des résultats constitueront un test important pour le jeune Argentin, mais elles sont également une occasion pour lui de montrer qu’il peut tenir un rôle clé dans un club ambitieux de Ligue 1. Ses qualités de relance et sa capacité à jouer vers l’avant s’inscrivent parfaitement dans le projet de jeu de Strasbourg.

Au-delà de l’intérêt sportif, ce prêt représente une véritable opportunité pour Anselmino de relancer sa carrière européenne. À Chelsea, il n’avait jamais eu sa chance de manière régulière et se retrouvait souvent derrière d’autres jeunes ou des titulaires confirmés. Strasbourg lui offre un cadre compétitif où il pourra s’exprimer pleinement et démontrer tout son potentiel. C’est un pari ambitieux pour le club alsacien, mais aussi une chance unique pour Anselmino de franchir, enfin, un palier dans sa carrière.