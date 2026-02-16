Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dix-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Auteur d’un gros match contre le Werder Brême (2-0), Harry Kane est plus que jamais leader du classement. Avec son doublé, l’attaquant anglais du Bayern Munich affiche désormais 26 buts en 22 matches cette saison.

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième position. L’attaquant français comptabilise 23 buts en 22 matches, mais n’a pas pu poursuivre sur sa bonne dynamique. Absent contre la Real Sociedad (4-1), il n’a pas pu améliorer ses statistiques. Le podium est complété par Erling Haaland. L’attaquant norvégien reste sur un but mercredi dernier contre Fulham (3-0). Le joueur de Manchester City affiche 22 buts en 26 matches.

Vangelis Pavlidis suit le tempo

Quatrième, Vangelis Pavlidis affiche 20 buts en 22 matches grâce à un nouveau pion contre Santa Clara (2-1). Le buteur grec devance un autre joueur du championnat portugais. Luis Suárez se retrouve ainsi cinquième avec 19 buts en 21 matches. L’attaquant colombien a marqué lundi contre le FC Porto (1-1) mais il est resté muet hier contre Famalicao. Sixième, Ayase Ueda suit avec 18 buts en 21 matches. Le buteur japonais n’a pas trouvé la faille hier contre Go Ahead Eagles.

Septième, Igor Thiago calme le tempo. Le Brésilien n’a pas marqué jeudi contre Arsenal (1-1) et dispose de 17 buts en 26 matches. Paul Onuachu arrive huitième avec 16 buts en 19 matches. Le Nigérian n’a toutefois pas marqué hier contre Besiktas avec Istanbul Basaksehir (défaite 3-2). Neuvième, Vedat Muriqi suit grâce à ses 16 buts en 23 matches. Le Kosovar a marqué hier malgré la défaite de Majorque contre le Real Betis Balompié (2-1). Enfin, Yanis Begraoui arrive dixième avec 15 buts en 22 matches. Le joueur d’Estoril reste sur une défaite 3-0 contre AVS.

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) et Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec également 15 buts. Lautaro Martínez (Inter Milan) et Mason Greenwood (Olympique de Marseille) arrivent derrière avec 14 réalisations. Chris Bédia (Young Boys de Berne), Luis Diaz (Bayern Munich), Jesus Andres Ramirez Diaz (Nacional), Samu Aghehowa (FC Porto), Anderson Talisca (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Mauro Icardi (Galatasaray), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Tawanda Maswanhise (Motherwell) suivent plus loin avec 13 buts.

Le classement des tops buteurs européens