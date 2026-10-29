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Coupe féminine UEFA

LdC (F) : le PSG accroche Manchester City

Par Josué Cassé
1 min.
Sakina Karchaoui avec le PSG @Maxppp
Man City 1-1 Paris SG

Ce jeudi soir, le PSG a arraché un point précieux sur la pelouse de Manchester City (1-1), lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Longtemps tenues en échec, les Parisiennes ont fini par concéder l’ouverture du score à la 85e minute, sur un penalty transformé par Khadija Shaw. Un scénario cruel pour les joueuses de Paulo César, qui semblaient alors se diriger vers une défaite.

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Mais les Parisiennes n’ont rien lâché et ont trouvé les ressources pour égaliser trois minutes plus tard. Entrée en jeu, Elimbi Gilbert a remis les deux équipes à égalité à la 88e minute, permettant au PSG de repartir d’Angleterre avec un point. Ce résultat récompense la combativité parisienne face à une équipe de Manchester City toujours en quête de sa première victoire dans cette campagne européenne. Le PSG se classe à la sixième place du classement de la phase régulière.

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