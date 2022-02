PSG : les louanges dressées par Thierry Henry au collectif parisien

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain s'est imposé, et de belle manière, face au LOSC, champion de France en titre (5-1), dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre 13 points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice, et de se rapprocher de plus en plus vers leur 10e sacre en Ligue 1, pour égaler l'AS Saint-Étienne. Après la rencontre, l'ancienne gloire d'Arsenal et des Bleus Thierry Henry a jugé le bloc compact du PSG, important dans cette victoire en terre lilloise.

«Par rapport à ce qui disait le coach, sur le côté compact de l'équipe. Je trouve que l'équipe a de la qualité en attaque pour changer celui qui est devant, à droite ou à gauche, peu importe. Mais c'est surtout au niveau de la récupération du ballon : de temps en temps, je pense que c'est important de savoir quand il faut aller presser ou alors se replacer. Quand tout le monde est derrière la balle, le PSG devient vraiment difficile à battre», a-t-il déclaré au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre.