Real Madrid : bonne nouvelle pour Thibaut Courtois

Actuellement blessé après être sorti à la mi-temps lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, Thibaut Courtois souffre d’une lésion musculaire au faisceau antérieur du quadriceps droit. Oui mais voilà, selon les dernières informations de The Athletic, le portier de 33 ans est sur le point de voir le bout du tunnel.

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En effet, l’international belge serait désormais prêt à revenir à temps pour les demi-finales de la Ligue des champions contre le PSG ou Liverpool si le Real Madrid se qualifie la semaine prochaine. Cela signifierait également qu’il serait disponible contre le FC Barcelone le 10 mai.