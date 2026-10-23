Real Madrid : José Mourinho a trois plans pour terrasser le FC Barcelone

La presse madrilène n’est pas patiente. Mercredi soir, au sortir de la victoire du Real Madrid face au RB Leipzig (4-1), les médias locaux ont demandé à José Mourinho s’il comptait aligner à nouveau Federico Valverde au poste de latéral lors du Clasico… avant d’être gentiment éconduits par le Special One. « Non… je ne parle pas de dimanche. Si tu me poses la même question samedi, je te répondrai. Je suis très honnête. » Un jour plus tard, AS et Marca n’ont pas attendu la conférence de presse de samedi pour détailler les plans du coach portugais. Des révélations à prendre avec des pincettes puisque les deux quotidiens madrilènes ont des versions différentes.

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Pour Marca, Eduardo Camavinga pourrait être l’une des surprises de Mourinho. Réapparu depuis qu’il s’est relancé en équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, l’ancien Rennais pourrait être titularisé dans l’entrejeu. « Le Français possède les qualités que le staff technique juge déterminantes pour tenter de contenir l’attaque du Barça. Sa puissance physique, sa capacité à mener le ballon et son aisance à franchir les lignes font de lui un atout intéressant pour un Real Madrid qui pourrait trouver dans les transitions l’un de ses principaux moyens de faire mal au Camp Nou », écrit le journal. De son côté, AS parle plutôt des « trois plans » de Mourinho pour le grand rendez-vous face au FC Barcelone, avec plusieurs titulaires confirmés : Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Yan Diomandé et Kylian Mbappé. Pas de Camavinga au programme.

Valverde, l’homme-clé

Trois options qui dépendent du positionnement de Federico Valverde. Dans le plan A, l’Uruguayen serait conservé au poste de latéral droit. Installé dans cette position lors de ses deux derniers matchs. « Valverde possède une verticalité idéale pour son poste, ce qui lui permet de descendre très bas sur le terrain et, de plus, de bien s’associer avec le milieu de terrain, créant ainsi des situations de supériorité numérique », écrit le quotidien. Dans ce plan, Mourinho alignerait le onze suivant en 4-2-3-1 : Courtois - Valverde, Konaté, Rüdiger ou Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Güler - Endrick ou Bernardo Silva, Bellingham, Diomandé - Mbappé.

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Passons au plan B avec un Valverde retrouvant son poste naturel de milieu de terrain défensif, aux côtés de Tchouameni. AS indique que Mourinho conserverait son schéma tactique en 4-2-3-1 et que les seuls changements consisteraient à remettre un latéral droit de métier (Dumfries ou Alexander-Arnold) et repositionner Güler sur le flanc droit (à la place d’Endrick ou de Silva). Enfin, il existerait un plan C avec un Valverde évoluant comme ailier droit. Une fois encore, le schéma tactique resterait le même, Güler retrouverait une place axiale au milieu, mais Mourinho disposerait d’un flanc droit doublement sécurisé défensivement avec l’Uruguayen + Dumfries ou Alexander-Arnold. Quel système choisira le Portugais ? Réponse dimanche, mais une chose est sûre : Madrid ne doit pas se rater. Reléguée à six points du Barça au classement, la Casa Blanca doit l’emporter si elle veut continuer de croire en ses chances de titre.