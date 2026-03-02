Getafe : le très joli but de Satriano contre le Real Madrid

Dans ce match fermé de la 26e journée de Liga entre le Real Madrid et Getafe, les visiteurs ont fini par trouver l’ouverture à la 38e minute. Jusqu’alors, les Madrilènes tentaient de contrôler la rencontre mais se montraient imprécis dans les derniers mètres, laissant Getafe exploiter la moindre opportunité en contre.

Le but est venu d’une situation mal négociée par la défense madrilène. Sur un ballon venu de la droite et mal dégagé par Antonio Rüdiger, Mauro Arambarri a remis de la tête à l’entrée de la surface pour Martín Satriano. L’attaquant uruguayen, prêté à l’OL, n’a pas hésité une seconde et a déclenché une frappe surpuissante qui est allée se loger dans la lucarne droite, laissant le gardien du Real impuissant.