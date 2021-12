Bayern Munich : Benjamin Pavard est satisfait de son bilan

Arrivé durant l’été 2019 au Bayern Munich, Benjamin Pavard a d’ores et déjà tout gagné avec le club bavarois. Il est d’ailleurs le cinquième joueur le plus utilisé avec 91 titularisations depuis son transfert en provenance de Stuttgart, derrière Neuer (121), Lewandowski (108) et Kimmich (104). S’il est satisfait de son bilan au Bayern, l’international français a tout de même avoué à L’Équipe avoir vécu des moments difficiles sur le plan personnel.

«Oui, je suis arrivé, on a tout gagné. Je ne pouvais pas rêver mieux comme débuts. Après il y a eu le Covid, qui a été une période difficile. À titre personnel, ça n’a pas été évident du tout, se retrouver tout seul, dans un pays qui n’est pas le mien, loin de ma famille, mes amis. Ça s’est ressenti sur le terrain que je n’étais pas bien dans ma vie privée. C’est une période qui m’a fait évoluer en tant qu’homme. Aujourd’hui, je suis passé à autre chose, j’ai remonté la pente. Ça fait plus d’un mois que je suis de mieux en mieux», a-t-il déclaré.