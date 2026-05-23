Maroc : le roi Mohammed VI gracie les supporters sénégalais condamnés

C’est la fin d’un long feuilleton qui est passé du sportif à la politique. Condamnés au Maroc après des infractions en tribunes lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, les supporters sénégalais ont été graciés ce samedi par décision du roi Mohammed VI, comme révélé dans un communiqué. Un geste fort qui était attendu à cette période de l’avènement (juste avant la fête de l’Aïd) par le dirigeant du royaume chérifien.

La suite après cette publicité

«Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, Sa Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Par cette Haute Décision, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance», explique notamment le communiqué royal.