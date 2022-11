OM : le terrible coup de gueule de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Pablo Longoria ne chôme pas. Malgré la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar, le président de l'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Il a bien sûr en tête le prochain mercato, au cours duquel il va devoir encore faire des miracles pour renforcer l'équipe d'Igor Tudor tout en réussissant à bien vendre. Mardi, il a d'ailleurs donné une longue conférence de presse où il a tiré un premier bilan sportif et économique de l'exercice 2022-23 et a dressé la feuille de route du marché des transferts.

Longoria peste contre la formation

Ce jeudi, le dirigeant espagnol a poursuivi avec une interview donnée à La Provence. Au programme de cet entretien, la gestion des supporters ou encore les cas des joueurs prêtés cette saison mais toujours suivis de près par l'OM. Pablo Longoria a aussi pris le temps d'évoquer la formation. Un domaine où les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont d'énormes progrès à faire selon le président puisque les U19 ont terminé derniers de leur groupe en Youth League et que l'équipe professionnelle n'a aucun joueur formé au club dans ses rangs. Une hérésie pour Longoria, qui n'était pas content des résultats en Youth League.

«Notre centre n'a jamais été performant ces dernières années. C'est pourtant fondamental dans l'économie du football français, et aussi pour notre projet, au niveau de l'identification auprès des supporters. C'est le rêve de tous supporters de voir évoluer des joueurs qui sortent du centre de formation. Pour moi, c'est totalement inacceptable de ne compter aucun joueur issu du centre dans l'équipe première. Ça ne me satisfait pas. C'est vraiment inadmissible. Cette situation ne peut plus durer. C'est un échec pour tout le monde, et j'en fais partie puisque je suis arrivé en 2020. C'est pour cela qu'on a fait beaucoup de changements. On a fait un travail analytique, une approche plus collective. On doit recruter des jeunes au niveau local, beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hui».

Le président veut des Minots dans le groupe pro

Il poursuit : «les joueurs issus de la région doivent se développer au club. On ne doit pas seulement faire des acquisitions de joueurs en post-formation. Il y a beaucoup de licenciés ici dans la Ligue Méditerranée. Je ne comprends pas pourquoi on est incapable de faire émerger des joueurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Quand je vois la Real Sociedad, avec 14 joueurs nés dans la région qui jouent en équipe première, je ne comprends pas. Que fait-on de différent à Marseille ? Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de travail, de mentalité et surtout d'exigence. J'ai trouvé que le niveau d'exigence qu'on voulait mettre dans l'équipe première, ce que l'on observe avec Igor Tudor, n'était pas le même dans le centre de formation».

Enfin, Pablo Longoria a expliqué que les jeunes devaient être intégrés petit à petit, en étant ceux qui profitent des minutes données par le coach en fin de rencontre. L'Espagnol ne souhaite pas faire de cadeaux aux Minots, qui doivent mériter leur place et se mettre au niveau physique pour avoir une place au sein de l'équipe de l'exigeant Tudor. Mais il estime que son club doit avoir le courage et l'ambition de s'appuyer sur son centre de formation. Pour lui, c'est une grosse erreur de ne pas miser sur les jeunes et il compte bien y remédier !