Le match opposant le Maroc à la Colombie, disputé dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du Monde de football des personnes de petite taille, a été marqué par de fortes tensions entre les deux équipes. Après une rencontre particulièrement disputée, qui s’est achevée sur un score de parité (1-1), la situation a dégénéré au coup de sifflet final.

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Alors que les joueurs colombiens célébraient le résultat, une altercation a éclaté après des échanges de provocations et des bousculades entre plusieurs joueurs des deux sélections. La situation a rapidement pris de l’ampleur, nécessitant l’intervention des arbitres, des organisateurs et des forces de l’ordre pour ramener le calme sur le terrain.