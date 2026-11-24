Un Maroc-Colombie de personnes de petite taille vire à la bagarre générale
Le match opposant le Maroc à la Colombie, disputé dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du Monde de football des personnes de petite taille, a été marqué par de fortes tensions entre les deux équipes. Après une rencontre particulièrement disputée, qui s’est achevée sur un score de parité (1-1), la situation a dégénéré au coup de sifflet final.
El empate 1-1 entre Colombia y Marruecos terminó en una batalla campal. Hubo empujones, manotazos y golpes de puño entre los jugadores, y tuvo que intervenir la Policía para frenar los incidentes 🇨🇴🇲🇦
🇦🇷 Por su parte, la Selección argentina ya se clasificó a los cuartos de final tras golear a Jordania (5-0) y vencer a Irak (3-1). Este martes cerrará la fase de grupos ante Brasil y buscará defender el título conseguido en 2023 ⚽️
📹 IG: arryadi_officiel
Alors que les joueurs colombiens célébraient le résultat, une altercation a éclaté après des échanges de provocations et des bousculades entre plusieurs joueurs des deux sélections. La situation a rapidement pris de l’ampleur, nécessitant l’intervention des arbitres, des organisateurs et des forces de l’ordre pour ramener le calme sur le terrain.
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