Menu Rechercher
Commenter 12
UEFA Europa League

Daniel Riolo cartonne l’OM après le nouveau fiasco contre Besiktas

Par Josué Cassé
Daniel Riolo @Maxppp

Au Tüpras Stadyumu d’Istanbul, jeudis soir, l’Olympique de Marseille a logiquement rendu les armes (1-4) face au Besiktas. Dépassés défensivement, les Olympiens ont enchaîné un 4e revers de rang. Après la rencontre, Daniel Riolo s’est lui lâché sur le niveau actuel des Phocéens…

La suite après cette publicité

«C’est plus qu’une défaite, c’est un naufrage total. C’est désespérant, un néant absolu. Je ne vois pas un point positif. Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l’éponge», a notamment indiqué le consultant sur RMC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Marseille

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier