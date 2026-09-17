Daniel Riolo cartonne l’OM après le nouveau fiasco contre Besiktas

Au Tüpras Stadyumu d’Istanbul, jeudis soir, l’Olympique de Marseille a logiquement rendu les armes (1-4) face au Besiktas. Dépassés défensivement, les Olympiens ont enchaîné un 4e revers de rang. Après la rencontre, Daniel Riolo s’est lui lâché sur le niveau actuel des Phocéens…

La suite après cette publicité

«C’est plus qu’une défaite, c’est un naufrage total. C’est désespérant, un néant absolu. Je ne vois pas un point positif. Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l’éponge», a notamment indiqué le consultant sur RMC.