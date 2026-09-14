Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal est le meilleur pour Jorge Mendes

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal à l'échauffement avec le Barça @Maxppp

C’est le débat du moment. Alors que les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 ont été annoncés ces derniers jours, les principaux candidats s’expriment dans la presse. Ainsi, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Lamine Yamal ont pris la parole. Agent de ce dernier, Jorge Mendes a aussi tenu à s’exprimer.

La suite après cette publicité

L’agent portugais qui a rencontré Joan Laporta ce samedi soir n’a pas manqué de s’exprimer en faveur de ce dernier dans des propos recueillis par Mundo Deportivo : «le Ballon d’Or est pour Lamine Yamal, c’est lui qui le mérite le plus. Il est de loin le meilleur au monde, et vous le savez tous.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier