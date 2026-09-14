Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal est le meilleur pour Jorge Mendes

C’est le débat du moment. Alors que les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 ont été annoncés ces derniers jours, les principaux candidats s’expriment dans la presse. Ainsi, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Lamine Yamal ont pris la parole. Agent de ce dernier, Jorge Mendes a aussi tenu à s’exprimer.

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L’agent portugais qui a rencontré Joan Laporta ce samedi soir n’a pas manqué de s’exprimer en faveur de ce dernier dans des propos recueillis par Mundo Deportivo : «le Ballon d’Or est pour Lamine Yamal, c’est lui qui le mérite le plus. Il est de loin le meilleur au monde, et vous le savez tous.»