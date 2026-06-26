CdM 2026, Tchéquie : Patrik Schick annonce sa retraite internationale

L’élimination de la Tchéquie dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 a laissé des traces. En effet, après un terrible revers (3-0) face au Mexique, la sélection tchèque quitte le tournoi. Dans la foulée de cette désillusion, Patrik Schick (30 ans) a pris une grande décision, annonçant officiellement la fin de sa carrière internationale. Sur ses réseaux sociaux, celui-ci a expliqué son choix. « Cette décision ne s’est pas prise du jour au lendemain. J’y réfléchissais depuis longtemps. Le football tchèque a un potentiel bien supérieur à ce qu’il montre ces dernières années. Il faut regarder la réalité en face et changer de nombreux aspects qui ne fonctionnent pas depuis longtemps ».

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Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

Le troisième meilleur buteur de la sélection part la tête haute et la Tchéquie a d’ailleurs commenté ce départ sur son compte X. Des remerciements qui en disent long sur la qualité du buteur. « Merci, Patrik ! Après dix ans sous le maillot national, Patrik Schick a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il laisse derrière lui des buts inoubliables et des moments dont les fans tchèques se souviendront encore longtemps. Merci pour chaque match, chaque but et la fierté avec laquelle tu as représenté la République tchèque ».