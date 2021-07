Mercato FC Barcelone : les annonces de Joan Laporta sur les dossiers Griezmann, Umtiti et Pjanic

La suite après cette publicité

L'histoire entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann (30 ans) est au cœur des débats ces dernières semaines. Annoncé sur le départ du côté de Manchester City ou encore proche d'un éventuel retour à l'Atlético de Madrid, le champion du monde français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le club catalan est dans l'obligation de dégraisser son effectif pour équilibrer une masse salariale trop onéreuse et le natif de Mâcon est souvent cité comme une opportunité en or pour résoudre les problèmes financiers des Blaugranas.

Présent en conférence de presse ce jeudi lors de la présentation de Memphis Depay, nouvelle recrue du FC Barcelone, le président Joan Laporta a tout de même tenu à rappeler qu'aucune décision n'avait été prise par le club dans l'optique d'un départ forcé : « Griezmann a un contrat avec le Barça, à moins qu'il y ait des mouvements, on compte sur le joueur. On ne peut pas nier un intérêt au joueur, et ça montre sa qualité. » Suffisant pour voir l'international français continuer en Catalogne ? Pas vraiment, puisque Laporta a clairement indiqué que les Culés restaient à l’écoute du marché.

Le Barça confirme vouloir se séparer de Pjanic et Umtiti

« Le marché débute, il n’a quasiment pas bougé. Tous les clubs ont des difficultés. Des joueurs comme Griezmann ont un marché, il y a des clubs intéressés et nous construisons notre équipe en recherchant un équilibre financier. Nous sommes contents de lui et nous sommes tous des professionnels. Si le marché bouge, nous sommes ouverts à toutes les propositions parce que nous nous trouvons dans une période délicate. Et nous parlons avec les joueurs de l’équipe première pour prendre leur pouls afin que tout cela leur porte le moins de préjudices possible. » Enfin, le patron catalan a également évoqué les cas de Miralem Pjanic et de Samuel Umtiti, deux joueurs que le Barça essaie de vendre à tout prix.

« Avant toute chose, nous respectons les joueurs. Nous parlons avec eux de manière honnête, claire et directe. Ces deux-là n’ont pas été de gros protagonistes (dans la saison du Barça), mais ils ont très bien travaillé durant la présaison. Si nous avons des réticences vis-à-vis d’eux, nous le leur dirons. » De son côté Mateu Alemany, le directeur du football blaugrana, a été plus cash. « Ce sont deux joueurs prestigieux avec de grosses carrières. Ils ont eu peu de minutes de jeu et ils sont au courant de ce qui les attend. Avec leurs agents, nous étudions des options pour partir. » Voilà qui est clair.