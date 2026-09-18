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Ligue 1

OM-PSG : Luis Enrique soutient les supporters

Par Matthieu Margueritte - Maxime Barbaud
1 min.
Marseille PSG Voir sur Ligue 1+

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rend sur la Canebière pour y affronter l’Olympique de Marseille. Une rencontre pour laquelle les autorités ont une nouvelle fois privé les supporters parisiens du déplacement. Le Collectif Ultras Paris compte contester cette décision, mais le chemin est encore long pour retrouver des parcages visiteurs remplis dans ce genre de grand rendez-vous. Interrogé sur cette situation, Luis Enrique a envoyé un message de soutien aux supporters.

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« Il y a 3 ans que je suis ici et c’est un sujet compliqué. Tu peux être sanctionné si tu chantes des chants un peu durs. Tu peux imaginer un match sans supporters qui chantent. Je pense que le sport est un instrument pour vivre tous ensemble. C’est pour ça qu’on éduque par le sport. Après, c’est plus compliqué si tous les ultras viennent, mais j’espère que tous les matchs finissent de la meilleure des manières et sans violence », a-t-il indiqué en conférence de presse.

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