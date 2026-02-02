Le transfert de Mateta à l’AC Milan capote !

« Mateta ? Je ne parle que des joueurs de l’AC Milan, par respect pour ceux des autres clubs », a déclaré Massimiliano Allegri en conférence de presse aujourd’hui. L’entraîneur de l’AC Milan ne parlera donc jamais de Jean-Philippe Mateta, puisque l’attaquant français a été définitivement recalé à la visite médicale. Comme révélé par Sky Italia, les examens complémentaires demandés par les Rossoneri, après un doute sur l’état d’un genou du joueur, n’ont pas été concluants.

La suite après cette publicité

Résultat, le transfert de Jean-Philippe Mateta, évalué à 30 M€, est annulé. L’AC Milan ne recrutera pas le Français de Crystal Palace, qui avait pourtant donné sa priorité au club lombard. Car il avait eu le choix, puisqu’un accord avait également été trouvé avec Nottingham Forest quelques jours auparavant. Alléché à l’idée de rejoindre un club prestigieux, qui pourrait se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Mateta avait préféré repousser Nottingham, qui se bat pour son maintien.

La Juve pour relancer le dossier ?

Toutefois, rien n’est totalement perdu pour Mateta, âgé de 28 ans. En effet, en voyant la situation s’enliser, la Juventus Turin s’est insérée dans le dossier. Mais la Vieille Dame va sûrement négocier à la baisse au regard de ce qu’il s’est passé avec l’AC Milan. Cela place Crystal Palace dans une drôle de position, puisque le club londonien travaillait au remplacement de son buteur, en ciblant Strand Larsen de Wolverhampton.

La suite après cette publicité

Ce nouveau rebondissement à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal n’arrange pas grand monde. Hormis la Juventus éventuellement, qui recherche activement un buteur. Qui ne sera pas Randal Kolo Muani, puisque Tottenham ne cassera pas le prêt du joueur après du PSG.