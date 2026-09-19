Équipe de France : la révolution Zidane enflamme l’Espagne

Le premier jour dans la peau de sélectionneur de l’équipe de France a réellement démarré hier pour Zinedine Zidane. Le successeur de Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 23 joueurs qu’il emmenait avec lui en campagne pour lancer son mandat à l’occasion de 4 matchs de Ligue des Nations en Turquie (25 septembre), en Belgique (28 septembre), avant de recevoir l’Italie au Stade de France pour sa première à domicile, puis les Diables Rouges, toujours à Saint-Denis le 5 octobre.

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Sa première liste fait figure de rupture majeure avec Didier Deschamps. L’ancien numéro 10 des Bleus a convoqué 5 nouveaux : Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Côme) et Estéban Lepaul (Stade Rennais). Cette annonce a plutôt séduit en France. La presse espagnole était également particulièrement attentive à l’égard de la nouvelle vie de l’ancien entraîneur du Real Madrid. C’est aussi son pays d’adoption, là où il vit toujours.

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L’Espagne commente cette première de Zidane

«Révolution Française» titre par exemple Marca, qui retient avant tout l’absence de 11 joueurs présents durant la Coupe du Monde, et «quelques surprises». Point de vue espagnol et même madrilène oblige, le quotidien note avant tout le retour d’Eduardo Camavinga en sélection, alors qu’«il n’a pas beaucoup joué avec le Real Madrid en ce début de saison», mais Zidane «croit en l’apport au milieu de terrain.» Marca note également la rupture avec certains hispanophones du groupe comme les frères Hernandez.

La non-convocation d’Aurélien Tchouameni est aussi soulignée par AS, comprenant que le retour de blessure du milieu de terrain est la cause de cela. Pour le média, «Zidane bouleverse la France», quand Sport, pro-Barça, est plus sobre dans sa couverture et préfère évoquer la convocation de Jules Koundé malgré le fait qu’«il ait peu compté pour Hansi Flick en ce début de saison». Plutôt que la liste, il préfère retenir les nouvelles règles médiatiques imposées par le sélectionneur et le peu d’interviews accordées durant la trêve internationale. «C’est le changement le plus important par rapport aux années précédentes.»