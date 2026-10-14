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Ligue des Champions

La réponse cash de Lamine Yamal à une question de Thierry Henry

Par Jordan Pardon
1 min.

Ce n’est pas hier soir que l’on a appris à connaître Lamine Yamal. Le crack du Barça n’est pas du genre à fuir ses responsabilités, et ses propos tenus après le succès des Catalans face à Galatasaray (1-4) en disaient long sur sa confiance à l’approche des grands défis à venir. Présent sur le plateau de CBS Sports, le champion du monde espagnol, auteur de 2 passes décisives et d’un récital technique, a été questionné par Thierry Henry sur la capacité du Barça de réaliser le triplé cette saison.

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«Si je pense que le triplé est possible ? Toujours, on est le Barça, on est la meilleure équipe du monde», a affirmé au tac au tac l’attaquant de 19 ans, suffisant pour déclencher une réaction euphorique d’Henry. Pour rappel, le FC Barcelone a remporté ses 10 premiers matchs officiels d’une saison pour la première fois depuis 1923/1924.

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