C’est fini entre Fabien Barthez et Toulouse

Un an après, l’aventure toulousaine de Fabien Barthez est déjà terminée. L’ancien gardien de l’OM avait rejoint le TFC comme consultant en novembre 2020. Il intervenait auprès des gardiens du club, aussi bien chez les professionnels que chez les jeunes.

La suite après cette publicité

La Dépêche du Midi indique que cette décision a été prise pour des raisons financières et n’est pas définitive, sa mission est en « pause » et pourrait donc reprendre dans le futur. Le président de Toulouse, Damien Comolli, avait annoncé il y a quelques semaines des « réductions de coûts de fonctionnement et la séparation avec plusieurs collaborateurs. »