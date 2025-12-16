Six mois de prison avec sursis pour le supporter de Bastia auteur d’un jet de fumigène

Le 5 décembre à Furiani, la rencontre de Ligue 2 entre Bastia et le Red Star avait été interrompue après qu’un supporter ait lancé un fumigène touchant Bradley Danger, l’un des défenseurs du club francilien. Condamné ce lundi à Bastia, l’homme écope de six mois de prison avec sursis et de cinq ans d’interdiction de stade. Il doit également verser un euro symbolique à la Ligue de football professionnel (LFP) et au Red Star, tandis que la somme à payer au Sporting Club de Bastia sera fixée lors d’une audience sur intérêt civil en avril. La Ligue et les deux clubs s’étaient constitués partie civile.

La procureure avait requis « huit mois de prison avec sursis et 250 heures de travaux d’intérêt général, accompagné d’une interdiction de stade pendant cinq ans "pour un trouble grave à l’ordre public." » Le fumigène avait touché Bradley Danger au bras à la 56e minute, alors que le score était de 0-0. Le match a ensuite été arrêté. La commission de discipline de la Ligue a jugé les faits suffisamment graves pour mettre le dossier à l’instruction et rendra sa décision le 22 décembre. À la barre, le supporter a reconnu les faits en parlant d’une « énorme bêtise ». « J’ai regretté ce geste à la seconde où ça s’est passé », a-t-il déclaré, avant d’expliquer avoir agi sans réfléchir : « Je suis un supporter et je regarde le match passionnément. J’ai été pris de frustration, parce qu’on n’arrivait pas à marquer. » La présidente du tribunal a rappelé qu’il n’en était pas à son coup d’essai, évoquant une fusée lancée vers le toit d’une tribune lors d’un match de Bastia en 2024. Le club n’avait pas porté plainte et il avait alors été interdit de stade pendant plusieurs mois.