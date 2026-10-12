La presse anglaise ne lâche pas Manchester City, le cas Dembélé fait toujours débat au PSG

Une victoire qui ne fait pas taire les critiques

Manchester City a gagné dans la polémique. Sur le terrain, pas de débat, les Skyblues ont écrasé Liverpool 3-0, mais c’est bien en coulisses que se joue cette rencontre de « fantasy football ». La presse britannique l’attendait avec impatience et ce choc n’a pas déçu. Manchester City a vécu une journée très mouvementée puisqu’il s’agissait du premier match depuis l’annonce de la culpabilité des Citizens dans l’affaire des 115 infractions. Ce match était encore plus spécial puisque Liverpool est l’un des clubs qui est directement touché, il aurait notamment pu gagner le titre en 2013. Des t-shirts insultants ou avec écrit « Tricheurs », des écharpes et des banderoles aux messages particulièrement virulents ont été proposés aux abords du stade. Au-delà de la rivalité sportive, cette mobilisation s’explique aussi par les répercussions que pourrait avoir le dossier sur le palmarès du championnat anglais. Le Daily Mirror, s’en amuse donc.« Reste du monde 0-3 Manchester City ». Sur le terrain, aucune contestation possible, le leader du championnat a écrasé les Reds grâce à l’entrée fracassante de Jérémy Doku. Le Belge a provoqué le rouge de Ryan Gravenberch, a servi Erling Haaland sur l’ouverture du score et a doublé la mise d’une frappe magnifique en pleine lucarne. Ensuite, Rayan Cherki a fait parler sa magie en inscrivant le but du 3-0. « City rit au nez de tout le monde », ajoute le Daily Mail. « Ils sont entrés à Anfield comme des fugitifs et, alors qu’ils tentent d’échapper à la culpabilité pour les malversations financières qui les ont aidé à remporter tant de titres entre 2009 et 2018 et au-delà, les fugitifs sont ce qu’ils sont » écrit le média anglais. En attendant d’être définitivement fixés sur le sort de Manchester City, Enzo Maresca et ses joueurs continuent d’épater tout le monde sur le terrain avec un 6/6 en championnat et la place de leader.

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Le cas Dembélé divise

Ousmane Dembélé sera de retour mercredi soir sur la pelouse de Manchester City. Ménagé volontairement par le PSG samedi dernier contre Le Mans, l’international français crée une certaine forme de crispation quant à son traitement. L’Équipe parle d’un « pari incertain ». Du côté de l’entourage du club de la capitale, on explique que « le staff considère qu’Ousmane doit, notamment avant les grandes échéances, parvenir à se régénérer et arriver avec beaucoup de fraîcheur et être capable sur 60, 70 minutes, d’être dans un gros effort. » Sauf que Dembélé lui voudrait enchaîner un peu plus, surtout pour reprendre cette confiance qui a disparu en équipe de France et qui confirme son début de saison compliqué. La saison dernière, il se serait d’ailleurs étonné de souffrir autant physiquement après l’heure de jeu. Reste désormais à savoir si la pause accordée au numéro 10 parisien sera bénéfique au PSG face à Manchester City, mercredi soir.

L’Eldorado d’Antoine Griezmann

Des petites nouvelles d’Antoine Griezmann. Arrivée en juillet dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, le Français n’a pas mis beaucoup de temps à s’acclimater aux Etats-Unis. En 12 matchs de MLS avec Orlando, Grizou en est déjà à 9 buts et 5 passes décisives et son club est passé de la 13e à la 7e place du championnat. Une intégration express au niveau sportif, mais également dans sa nouvelle vie. Fan de la culture US, Antoine Griezmann est comme un poisson dans l’eau et il est déjà le chouchou de tous les fans de soccer de la ville.