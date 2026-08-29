Mercato de l’OM, son avenir : Bruno Genesio vide son sac

Depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences d’une gravité exceptionnelle sur le plan financier. Pris à la gorge par des comptes dans le rouge depuis l’ère Longoria-Benatia, le club phocéen se voit contraint de dégraisser à tout prix sa masse salariale pour tenter de stabiliser les caisses. Cette politique d’austérité forcée impose de céder des joueurs majeurs pour assainir la trésorerie. Une réalité qui force à de nombreux départs sur le gong et à une équipe qui semble chaque jour de plus en plus faible.

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Bruno Genesio ne s’attendait pas à ça

Le véritable drame de cette situation délétère réside dans l’incapacité de l’OM à réinvestir l’argent récolté. Les départs plus que probables d’éléments clés comme Igor Paixão ou Leonardo Balerdi, auxquels pourraient s’ajouter d’autres cadres incités à plier bagage, laisseront un vide béant. Faute de moyens et bloqué par des contraintes financières strictes, le club ne pourrait tout simplement pas remplacer ces cadres, affaiblissant considérablement l’effectif à disposition. Une période de crise qui a de quoi rendre fou à tous les étages du club. Une réalité qui touche de plein fouet Bruno Genesio. Habitué au cours de sa carrière à mener des projets ambitieux dans des clubs structurés aux objectifs élevés, le technicien se retrouve contraint de revoir radicalement ses prétentions à la baisse.

Manifestement préoccupé et agacé par le gouffre entre les promesses initiales et la réalité du projet actuel, il n’a pas caché son désarroi face à la trajectoire inattendue prise par le club ce samedi en conférence de presse à la veille du déplacement à Monaco : «si je m’attendais à cette situation financière ? Pas tout à fait. Gregory et le président l’ont rappelé hier, on est dans une situation très périlleuse et difficile. On doit équilibrer une situation financière et respecter des engagements, tout en bâtissant une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, ce n’est pas facile. Vous le voyez, il n’y a pas de secret. Oui je savais qu’il y avait des difficultés, à ce point-là, je n’imaginais pas qu’on en soit à avoir 0 recrue le 29 août et à vendre l’un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. En football, on doit s’adapter à beaucoup de choses.»

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Genesio reste à l’OM…pour l’instant

Malgré toute cette instabilité, l’entraîneur tente de maintenir son groupe sous cloche à l’approche des échéances sportives. Ce samedi, il a tenu à saluer le professionnalisme de ses joueurs qui lui permet de rester légèrement confiant pour l’avenir : «on a la chance d’avoir des joueurs qui sont investis et qui n’ont pas l’air trop touchés par rapport à ce qu’il se passe autour de nous. On a été concentré sur notre semaine d’entraînement, ce qu’on avait à travailler pour améliorer notre jeu. Ce sera un premier gros test. On a été uniquement concentré et appliqué là-dessus. Après les entraînements, il y a d’autres éléments que je dois gérer avec le président et Greg Lorenzi. On aimerait bien que le mercato dure moins longtemps.» Et alors que plusieurs sources faisaient état d’un vif agacement quant à la situation et le probable départ d’Igor Paixao, l’un de ses meilleurs joueurs, Bruno Genesio a été questionné sur une possible démission.

Long à répondre, le natif de Lyon a démenti cette perspective mais est resté assez nébuleux pour laisser place au doute : «quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d’avoir les meilleurs joueurs possibles. Lorsque vous venez entraîner l’OM, vous venez pour de l’ambition et de l’émotion, comme on a vécu contre Strasbourg même si sur un match ce n’est pas suffisant. Si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire. Quand vous êtes entraîneur, vous vous devez d’être responsable. De vos choix, de vos compos mais aussi des gens avec qui vous travaillez. Vous avez, vis-à-vis d’eux, un devoir d’honnêteté. Quand on s’engage, même si tout ne passe pas comme espéré, vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez. Je suis là pour préparer le match contre Monaco, on fera un point après le mercato sur les forces de l’équipe et ce qu’on peut faire avec. Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission.» Les prochains jours s’annoncent houleux sur la Canebière…