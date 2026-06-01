Menu Rechercher
Commenter
Officiel CDM

CdM 2026 : la liste du Petit Poucet Curaçao

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dick Advocaat @Maxppp

Qualifié pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, Curaçao va disputer l’édition 2026 dans un groupe E très compliqué avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et Équateur. Le sélectionneur expérimenté de 78 ans Dick Advocaat qui est de retour après la maladie de sa fille a soumis 26 noms.

La suite après cette publicité

Bien que battu samedi par l’Écosse (4-1), Curaçao pourra s’appuyer sur sa diaspora néerlandaise. On y retrouve Tahith Chong et Sontje Hansen qui évoluent en Championship. Les frères Juninho et Leandro Bacuna sont là comme Jürgen Locadia ancien de Brighton.

La liste de Curaçao

Gardiens : Eloy Room (Miami FC), Trevor Doornbusch (VVV Venlo) et Tyrick Bodak (Telstar)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Deveron Fonville (NEC Nimègue), Juriën Gaari (Abha), Roshon van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Joshua Brenet (Kayserispor) et Livano Comenencia (Zurich)

Milieux : Kevin Felida (Den Bosch), Godfried Roemeratoe (Waalwijk), Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Tyrese Noslin (Telstar) et Tahith Chong (Sheffield United)

La suite après cette publicité

Attaquants : Jearl Margaritha (Beveren), Jeremy Antonisse (Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Ar’jany Martha (Rotherham United), Brandley Kuwas (Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) et Gervane Kastaneer (Terengganu)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Curaçao

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Curaçao Flag Curaçao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier