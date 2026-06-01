CdM 2026 : la liste du Petit Poucet Curaçao
Qualifié pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, Curaçao va disputer l’édition 2026 dans un groupe E très compliqué avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et Équateur. Le sélectionneur expérimenté de 78 ans Dick Advocaat qui est de retour après la maladie de sa fille a soumis 26 noms.
The 𝓢𝓺𝓾𝓪𝓭 Numbers 🇨🇼#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/nUzhVztVOU— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 29, 2026
Bien que battu samedi par l’Écosse (4-1), Curaçao pourra s’appuyer sur sa diaspora néerlandaise. On y retrouve Tahith Chong et Sontje Hansen qui évoluent en Championship. Les frères Juninho et Leandro Bacuna sont là comme Jürgen Locadia ancien de Brighton.
La liste de Curaçao
Gardiens : Eloy Room (Miami FC), Trevor Doornbusch (VVV Venlo) et Tyrick Bodak (Telstar)
Défenseurs : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Deveron Fonville (NEC Nimègue), Juriën Gaari (Abha), Roshon van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Joshua Brenet (Kayserispor) et Livano Comenencia (Zurich)
Milieux : Kevin Felida (Den Bosch), Godfried Roemeratoe (Waalwijk), Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Tyrese Noslin (Telstar) et Tahith Chong (Sheffield United)
Attaquants : Jearl Margaritha (Beveren), Jeremy Antonisse (Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Ar’jany Martha (Rotherham United), Brandley Kuwas (Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) et Gervane Kastaneer (Terengganu)
