Liga : Álvaro Morata enrage contre la VAR

La VAR fait encore parler d'elle. Alors que l'Atletico de Madrid était tout proche de remporter la victoire face au Rayo Vallecano ce mardi (1-1), un penalty accordé aux visiteurs dans le temps additionnel en a décidé autrement. Une décision qui a provoqué la colère d'Álvaro Morata, buteur en première période.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas si plus que les autres ou pas (si la VAR fait du mal à l'Atletico), je n'apprécie pas ce que font les autres. Je dis ce que je pense et ce que je vois. Peut-être que ce n'était pas le bon chemin, c'était tendu, mais à Anoeta c'était le même but, ils nous le prennent et ils le leur donnent. Ensuite, vous demandez et il n'y a pas d'explication. Ce sont des critères. C’est difficile de le voir sur le terrain, je comprends, mais avec le VAR, ça devrait être plus clair », a ainsi pesté l'attaquant ibérique à l'issue de la rencontre.