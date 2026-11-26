Depuis plusieurs mois maintenant, João Félix a des envies de retour au FC Barcelone. Il y a bien eu des discussions cet été mais Al-Nassr ne veut pas entendre parler d’un transfert de son attaquant portugais. Mieux encore, selon des informations d’Arriyadiyah, le club saoudien va activer la prolongation automatique du joueur jusqu’en juin 2029, soit deux années de plus. L’ancien de l’Atlético de Madrid et Benfica a bien accueilli la nouvelle.

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Il apprécierait sa vie à Riyad et la stabilité qu’il y a trouvée. Ses performances en club (8 buts et 11 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues) lui assurent aussi une présence régulière en Seleçao. João Félix ne fera pas tout de suite son retour en Europe. Autre conséquence, Al-Nassr devra verser 20 M€ supplémentaires à Chelsea dans le cadre de leur accord de transfert à l’été 2025. La transaction finale sera estimée à environ 50 M€.