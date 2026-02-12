Karim Benzema fait déjà une sacrée victime à Al-Hilal !

Ces dernières années, les clubs saoudiens enflamment régulièrement le marché des transferts. De quoi enlever en général une belle épine du pied aux clubs européens, qui arrivent à récupérer de grosses sommes pour certains indésirables. Mais derrière la folie des grandeurs des géants saoudiens se cache souvent une gestion assez hasardeuse sur le plan sportif, avec des recrues qui ne jouent pas ou peu et qui repartent aussi vite qu’elles sont arrivées.

L’été dernier, le club d’Al-Hilal, géant du football saoudien, avait décidé de frapper fort pour renforcer son attaque. Avec le départ du goleador serbe Aleksandar Mitrović, la direction saoudienne avait décidé de miser sur Darwin Núñez, en manque de temps de jeu du côté de Liverpool. L’international uruguayen (36 sélections, 13 buts) avait débarqué pour 53 millions d’euros. Un gros transfert et une certaine pression pour lui, alors qu’Al-Hilal avait de grosses ambitions sur la scène continentale asiatique.

Exclu de la liste en Saudi Pro League

Après ses six premiers mois sous ses nouvelles couleurs, le buteur de 26 ans affiche un bilan assez décevant avec 7 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres. Pas suffisant pour Al-Hilal, qui s’est jeté sur l’occasion de récupérer Karim Benzema cet hiver après l’échec des négociations autour de sa prolongation à Al-Ittihad. Le Français a d’ailleurs réussi ses débuts avec un triplé. Et puisque, dans le football, il n’y a pas la place pour les sentiments, Darwin Núñez a rapidement été écarté de l’équipe. Car en Arabie saoudite, la Ligue impose un quota de joueurs étrangers dans le groupe.

Résultat, après avoir été écarté du groupe lors de la dernière journée de Saudi Pro League, Darwin Núñez vient d’apprendre une nouvelle mauvaise nouvelle. L’ancien de Liverpool a été retiré de la liste des joueurs inscrits en championnat. Il ne rejouera donc plus de la saison et se contentera des matches en C1 asiatique s’il a du temps de jeu. Le Brésilien Marcos Leonardo, proche de signer à l’Atlético cet hiver avant que les négociations n’échouent, est dans la même situation. Darwin Núñez continue sa descente aux enfers depuis son départ de Benfica et il semble déjà évident qu’il ne restera pas à Al-Hilal. Mais en attendant le prochain mercato, il va devoir se contenter de rester chez lui les week-ends. Pas simple comme situation…