OL - Rennes : les compositions officielles

Joli duel pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 puisque l’Olympique Lyonnais (9e) reçoit le Stade Rennais (6e) À domicile, les Gones s’articulent en 4-3-1-2 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso est placé en sentinelle auprès de Johann Lepenant et Maxence Caqueret tandis que Rayan Cherki est placé en soutien d’Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

De son côté, le club breton opte pour un 4-2-3-1 où Dogan Alemdar officie comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Arthur Theate et Birger Meling forment la défense. Baptiste Santamaria et Lesley Ugochukwu composent le double pivot. Seul en pointe, Arnaud Kalimuendo est soutenu par Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer et Amine Gouiri.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Lacazette, Barcola

Stade Rennais : Alemdar - Traoré, Omari, Theate, Meling - Santamaria, Ugochukwu - Bourigeaud, Majer, Gouiri - Kalimuendo

