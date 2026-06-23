255 M€ de vente, 11 départs : l’Eintracht Francfort prépare un dégraissage XXL

Une machine à sous. Depuis des années, l’Eintracht Francfort encaisse des millions en revendant ses meilleurs éléments à prix d’or. Une stratégie vieille comme le monde mais qui fonctionne. Récemment, Randal Kolo Muani (95 M€), Omar Marmoush (75 M€), Luka Jovic (63 M€), Sébastien Haller (50 M€) ou encore Willian Pacho (40 M€), pour ne citer qu’eux, ont été revendus pour de grosses sommes. L’été dernier, c’est Hugo Ekitike qui a été la grosse vente de l’année. Son transfert de Francfort à Liverpool a rapporté environ 95 M€.

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Cet été 2026, les dirigeants allemands, sous la houlette du directeur sportif Markus Krösche, comptent encore s’en mettre plein les poches. D’autant que 11 départs sont attendus durant l’intersaison. Celui de Nathaniel Brown (23 ans) permettra de gagner des millions. Actuellement à la Coupe du Monde avec l’Allemagne, le polyvalent latéral gauche est proche de rejoindre le Bayern Munich. Le tout pour 55 M€. Mais d’autres gros mouvements sont attendus. En effet, en cas de bonnes propositions, plusieurs éléments seront vendus. *

Francfort va se séparer de plusieurs joueurs

C’est le cas d’Arthur Theate, dont le prix est estimé à 20 M€. Nottingham Forest et Bournemouth sont intéressés. Jean-Mattéo Bahoya (40 M€), Noel Futkeu (10 M€), Hugo Larsson (40 M€) et Can Uzun (60 M€), qui intéresse plusieurs clubs de Premier League, pourraient rapporter gros. Il y aura des départs qui feront gagner moins d’argent. C’est le cas pour Elias Baum, qui a des touches en Bundesliga et qui sera cédé pour 3 à 5 M€, et pour Eric-Junior Dina Ebimbe, qui partira pour un peu moins d’argent. En Allemagne, Schalke 04 est cité comme un point de chute potentiel. Francfort espère obtenir 3 M€. Comme lui, Elye Wahi est sur la liste des joueurs transférables.

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L’Eintracht comptait sur son prêt à Nice pour le revendre pour environ 20 M€ et limiter la casse. Une bonne Coupe du Monde avec la Cote d’Ivoire aurait pu faire grimper son prix. Mais l’affaire de pari suspect pour laquelle il est visée pourrait bien changer la donne et plomber les plans de Francfort. Rappelons que l’attaquant est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Michy Batshuayi, qui pourrait s’en aller libre avant la fin de son contrat, ou encore Hrvoje Smolcic (25 ans), qui va être vendu pour 1 à 1,5 M€ au Çorum FK, font aussi partie des onze joueurs sur le départ. Ces dernies pourraient rapporter environ 255 M€ cet été.