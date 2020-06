Arrêt de la Ligue 1, OL, OM : l'Elysée contre-attaque

Ce mardi, le Conseil d'État a rendu son verdict. S'il a suspendu les relégations de Toulouse et d'Amiens, en attendant que la Ligue de football professionnel (LFP) statue à nouveau, la plus haute juridiction administrative a décidé de valider les autres décisions de la LFP à savoir la fin du championnat et, surtout, la méthodologie utilisée pour figer le classement (avec quotient à l'issue de la 28e journée). Une décision qui n'a bien évidemment pas plu du tout à Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

JMA n'a eu de cesse de critiquer la majorité des décisions prises, même celles de l'État français. Il avait ainsi ajouté que cette décision infondée « porte indubitablement préjudice à l'image du Premier ministre et du président de la République. Parce qu'ils sont engagés sur un terrain qui n'est pas le bon ». Si on ajoute à cela une information du Parisien, expliquant que Jacques-Henri Eyraud, le patron de l'OM, et le Président de la République s'étaient entretenus sur le sujet et l'amour de ce dernier pour l'OM, la machine pouvait s'emballer.

Macron et Eyraud n'ont pas discuté

Entre cela et le fait que l'OL pourrait penser qu'Emmanuel Macron a avantagé l'Olympique de Marseille, il n'y a qu'un pas. Mais, dans son édition du jour, Le Figaro explique « l’Élysée se défend d’avoir privilégié l’OM ». « Jacques-Henri Eyraud a dit ce qu’il avait à dire au sein des instances, mais c’est tout. Il n’a pas échangé avec le président de la République depuis le début de la crise sanitaire », lâche-t-on du côté du club phocéen. Avec le même son de cloche pour le Palais.

On y précise aussi que les décisions ont été gouvernementales et donc pas directement impulsées par le Président de la République, malgré son affection pour la formation dirigée par André Villas-Boas. En outre, Emmanuel Macron doit rencontrer le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ce mercredi en fin de journée au Palais. Une rencontre dont on devrait encore entendre parler dans la soirée ou demain...