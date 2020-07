Journal du Mercato : Manchester United veut frapper fort cet été

La suite après cette publicité

Le focus du jour

Le focus du jour nous emmène en Angleterre, et plus particulièrement du côté de Manchester. Toujours très actifs en période de mercato, les Red Devils devraient une nouvelle fois passer à l'action durant l'été. À la recherche d'un défenseur central pour épauler Harry Maguire, la direction sportive mancunienne aurait coché les noms de Kalidou Koulibaly (Naples) et de Milan Skriniar (Inter). À gauche, le nom de Ben Chilwell (Leicester) a également été cité par la presse britannique.

Dans l'entrejeu, United serait également à la recherche de renforts. Nous vous révélions hier un intérêt pour le milieu de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il en est de même pour les milieux anglais Declan Rice (West Ham) et Jack Grealish (Aston Villa), tous deux auteurs d'une très bonne saison dans leur club respectif. Deux opérations qui devraient tout de même s'avérer onéreuses, puisque West Ham attendrait au minimum 55 M€ pour libérer son milieu tandis que les Villans auraient, eux, fixé le prix de leur capitaine à 87 M€.

Devant, toujours à la recherche d'un ailier, les Red Devils poursuivent leurs efforts pour attirer Jadon Sancho (Dortmund), qui a d'ores et déjà donné son accord pour un retour en Angleterre. La presse allemande révèle d'ailleurs que le board mancuninen serait passé à l'offensive ces dernières semaines avec une première offre estimée à 97 M€, proposition repoussée par Dortmund qui attendrait 120 M€ pour lâcher sa pépite. Par ailleurs, la piste menant à Kingsley Coman (Bayern), en cas d'échec dans le dossier Sancho, a rapidement été éteinte par les dirigeants bavarois qui ne souhaitent pas se séparer de l'international français.

Enfin, prêté du côté Sheffield United, Dean Henderson devrait effectuer son retour dans le nord de l'Angleterre. Pour y rester ? Pas sur... Alors que Solskjaer aimerait instaurer une concurrence au poste de gardien avec De Gea, Henderson pourrait se laisser tenter par un autre challenge du côté de Londres où Chelsea et Tottenham ont déjà manifesté leur intérêt.

Concernant les départs, United a dressé sa liste de joueurs indésirables (voir par ailleurs). Des ventes qui pourraient permettre aux Red Devils de financer une partie de leurs achats.

Les infos du jour en France

En France, c'est Rennes qui se retrouve sous le feu des projecteurs. Récemment intronisé au poste de président du club, Nicolas Holveck s'est montré ferme au micro de RMC Sport, à propos des rumeurs envoyant Eduardo Camavinga et M'Baye Niang loin de la Bretagne. Aucun départ n'est au programme.

Autre club qui fait l'actualité du jour, le LOSC. Alors que le transfert de Victor Osimhen traîne toujours, ESPN et tuDN révèlent que le club s'active en coulisse et devrait enregistrer la signature d'un espoir mexicain en provenance de Pachuca: Eugenio Pizzuto (18 ans).

Enfin, le Paris Saint-Germain chercherait lui aussi à se renforcer. La direction parisienne a bien pris contact avec Matheus Cunha, auteur d'une bonne fin de saison du côté du Herta Berlin, selon Sport Bild.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, James Maddison devrait rester du côté de Leicester. Arrivé lors de l'été 2018 en provenance de Norwich City, Maddison s'est imposé comme le dépositaire du jeu des Foxes, raison pour laquelle les dirigeants du club ne souhaiterait pas le voir partir. Sous contrat jusqu'en 2023, la BBC évoque une prolongation d'une année supplémentaire avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Toujours en Angleterre, Tottenham aurait ciblé Ivan Perisic (Inter) pour venir renforcer son secteur offensif. Prêté au Bayern par l'Inter, le Croate ne devrait pas rester en Bavière et pourrait rapidement rebondir à Tottenham sous la forme d'un prêt, à en croire Calciomercato.

De l'autre côté des Pyrénées, le Betis aurait sondé l'ancien Marseillais Mauricio Isla. Sans club depuis la fin de son aventure avec Fenerbahçe, le latéral droit chilien aurait reçu une proposition de la part du club andalou. La Cuarta parle d'un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option.

Les principaux officiels du jour

L'OGC Nice continue son mercato ! Après avoir enregistré plusieurs arrivées, c'est au tour de Junior Diomandé de signer son premier contrat professionnel avec le Gym. Le jeune latéral de 17 ans l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram.

En Russie, Oleg Shatov rebondit au Rubin Kazan. Quelques heures après que le Zenit ait annoncé son départ, Shatov (30 ans) n'a pas tardé à rebondir. Le Russe a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire.

Le Vitoria Guimarães enregistre deux arrivées ! Prêté cette saison à Roda (Pays-Bas) par Cologne, Yann Aurel Bisseck est de nouveau prêté, cette fois pour deux ans, à Guimarães. Le club portugais a également officialisé l'arrivée de Tiago au poste d'entraîneur. L'ex-international portugais, passé par l'OL, a paraphé un contrat de deux ans et officiera à la tête des Conquistadores la saison prochaine.

Enfin, le Portugais Ricardo Quaresma est désormais libre comme l'air ! Le club de Kasimpasa a annoncé que l'international portugais ne poursuivrait pas son aventure du côté de la Turquie.

Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IvQnGgQZHj — KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 29, 2020

