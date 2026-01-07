Rennes piste un international polonais

Désireux de se renforcer offensivement cet hiver, le Stade Rennais prospecte aujourd’hui du côté de la Turquie. Après avoir abandonné la piste menant au prometteur Claudio Echeverri, les dirigeants bretons cibleraient Sebastian Szymanski, le coéquipier en sélection de Przemysław Frankowski qui évolue à Fenerbahçe. D’après Ouest-France, l’idée est de trouver un joueur créatif, capable d’évoluer dans l’axe mais aussi possiblement sur un côté, dans un système qui pourrait varier vers un 3-4-3.

Plusieurs noms ont été étudiés, dont celui de l’ailier de 26 ans. La presse turque a confirmé cet intérêt pour le milieu offensif également suivi par l’OL. Il n’y aurait pour le moment aucune négociation concrète entre le club stambouliote et le Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Fenerbahçe, l’international polonais (50 sélections, 6 buts) est valorisé à 12 M€ par Transfermarkt.